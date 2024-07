Volle Straßen zum Start der Sommerferien

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer im Norden müssen zu Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein viel Geduld mitbringen. Bereits am Mittwoch starteten auch die Sommerferien in Hamburg – das macht sich nun auch auf den Straßen bemerkbar. Betroffen sind laut dem ADAC Staumelder vor allem die A1 und die A7.

Am frühen Nachmittag gab es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Öjendorf und Hamburg-Harburg rund 11 Kilometer Stau mit mindestens 30 Minuten Zeitverlust. Auf der A7 gab es laut dem ADAC Staumelder gleich mehrere große Staus. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen waren es 12 Kilometer Stau mit mindestens 49 Minuten Zeitverlust. Zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Schnelsen und Hamburg-Bahrenfeld mussten Autofahrer sich auf etwa 39 Minuten Zeitverlust bei etwa 6 Kilometer Stau einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Warder und Rendsburg/Büdelsdorf gab es laut ADAC außerdem 10 Kilometer Stau mit mindestens 31 Minuten Zeitverlust.