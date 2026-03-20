Volle Straßen zum Ferienstart erwartet

Auf den Autobahnen im Norden wird es ab dem Wochenende wieder voller. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover/Hamburg (dpa) –

Zum Start der Osterferien in Niedersachsen und Bremen kann es voll auf den Straßen im Norden werden. Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag sei mit Staus und stockendem Verkehr zu rechnen, teilte der ADAC mit. Betroffen sind demnach die A1 im Bereich Osnabrück und Bremen und die A7 rund um Hannover und Hamburg.

Auch auf den Straßen in Richtung der Küsten und den Niederlanden kann es laut ADAC immer wieder zu Staus kommen.

Am Vormittag stockte der Verkehr bereits auf der A1 in Richtung Bremen im Bereich der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und auf der A2 in Richtung Hannover ab der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe. Wegen des Starts des Hamburger Frühlingsdoms rechnet der ADAC ab dem Nachmittag zudem mit viel Verkehr in der Hamburger Innenstadt.