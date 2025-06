Volle Strände bei sommerlichen Temperaturen im Norden

Scharbeutz/Travemünde/Büsum/Markgrafenheide (dpa) –

Das sommerliche Wetter hat zahlreiche Menschen an die Strände von Nord- und Ostsee gelockt. Schon am Vormittag füllten sich die Liegeflächen an beliebten Orten wie Scharbeutz, Travemünde oder Büsum, teilte unter anderem die Bürgermeisterin von Scharbeutz mit. Die Temperaturen kletterten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu 30 Grad in Hamburg und erreichten auch an den Küsten vielerorts um die 26 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern wurden im Binnenland bis zu 29 Grad gemessen.

«Wir sind sehr zufrieden – die Strände sind voll und der Sommer geht heute richtig los», sagte Bettina Schäfer, Bürgermeisterin von Scharbeutz. Man sei gut vorbereitet, der DLRG sei breitflächig im Einsatz. Für den Sonntag rechne man mit noch mehr Besuchern.

Ostseestrände gut gefüllt

Auch in Travemünde sprach man von einem gelungenen Start. «Die Strände füllen sich langsam. Zum Nachmittag erwarten wir noch mehr», sagte Uwe Kirchhoff, Kurdirektor in Travemünde. Bei traumhaftem Wetter beginne nun die Hochsaison.

Laut dpa-Reporter ist auch der Strand in Markgrafenheide gut gefüllt. Trotz teils frischen Windes zieht es viele ins Wasser; einige Campingplätze in der Umgebung sind bereits ausgebucht.

Erste Abreisen an der Nordseeküste

An der Nordsee reisten hingegen einige Besucher aus Nordrhein-Westfalen schon wieder ab, die wegen Fronleichnam ein verlängertes Wochenende hatten. «Heute sind hier eher Tagesbesucher, aber morgen erwarten wir noch mal einen Anstieg bei dem warmen Wetter», so Robert Kowitz, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Service Büsum GmbH.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter laut DWD zunächst weiter sonnig, bevor von der Nordsee her vereinzelt Gewitter aufziehen können. Es bleibt heiß mit Höchstwerten bis zu 34 Grad in und um Hamburg und 33 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Ab Montag wird es wechselhafter mit Schauern, Gewittern und deutlich kühleren Temperaturen.