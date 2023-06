Volle Strände an der Ostsee

Scharbeutz (dpa/lno) –

Zahlreiche Menschen haben am Wochenende die Strände der Lübecker Bucht genossen. Viele Ausflügler aus Hamburg oder Schleswig-Holstein, aber auch erste Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, wo am Donnerstag die Sommerferien begonnen hatten, lagen am Strand oder kühlten sich im Meer ab. Die Wassertemperatur lag bei 18 bis 19 Grad. Ganz vereinzelt waren bei einigen Verleihern auch schon die Strandkörbe ausgebucht.

Am frühen Sonntagnachmittag zogen allerdings erste Wolken auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Montag in Schleswig-Holstein und Hamburg ab dem späten Vormittag mit Gewittern. «Dann erreicht uns die Kaltfront eines Islandtiefs», sagte ein Meteorologe vom DWD am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Es seien Gewitter zu erwarten, zum Teil müsse auch mit Starkregen gerechnet werden. Gegen 15.00 Uhr werde die Kaltfront durchgezogen sein.