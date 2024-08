Volle Autobahnen zum Ferienende in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) –

Einen Tag vor dem Schulbeginn in Niedersachsen und Bremen hat der Rückreiseverkehr für viele Staus auf den Autobahnen Richtung Süden gesorgt. Auf der A7 standen die Autos in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Bad Fallingbostel und Berkhof auf einer Länge von elf Kilometern. Weiter nördlich staute es sich nach Angaben des ADAC ebenfalls in Richtung Süden – zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau-Süd auf rund zehn Kilometern.

Auch auf der A1 in Richtung Osnabrück mussten Autofahrer viel Geduld mitbringen. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Neuenkirchen/Vörden stand der Verkehr auf sieben Kilometern.

Ein Auffahrunfall mit mehreren Autos auf der A23 bei Lägerdorf in Schleswig-Holstein hat eine zweistündige Vollsperrung in Richtung Hamburg verursacht. Die betraf nicht nur die Besucher des Open-Air-Festivals in Wacken, die nach dem Ende wieder zurück in den Süden fuhren, sondern auch die Niedersachsen, die nach Ferienende nun wieder nach Hause wollten. Acht Autos waren leicht aufeinandergefahren. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte niemand.

Am Montag starten die Schüler und Schülerinnen in Niedersachsen und Bremen wieder in den Schulunterricht. Der ADAC warnte vorab bereits vor dem starken Reiseverkehr auf den Autobahnen.