Vollbremsung: Zehn Verletzte bei Busunfall am Dammtor

Vor dem Bahnhof ist es zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall vor dem Hamburger Bahnhof Dammtor hat es am Mittag einen Unfall mit einem Linienbus gegeben. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr zehn Menschen verletzt, drei von ihnen kamen in ein Krankenhaus.

Grund für den Unfall war eine Notbremsung. Ein Fußgänger überquerte die Straße, als ein Busfahrer der Linie 5 gerade eine Haltestelle anfahren wollte. Der Fahrer legte eine Vollbremsung hin, Fahrgäste stürzten dabei und fielen teilweise übereinander. Der Fußgänger blieb unverletzt. Die Busspur war kurzzeitig gesperrt.