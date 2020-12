Vollbremsung eines Zuges rettet Mann im Gleisbett das Leben

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Mit einer Vollbremsung hat der Lokführer eines Regionalexpresses in Bremen einem Mann auf den Gleisen das Leben gerettet. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte der obdachlose Flaschensammler am Vorabend versucht, die Gleise am Bahnhof Bremen-Hemelingen zu überqueren. Bei Tempo 140 und Dunkelheit sah der Lokführer den Mann erst spät. Er bremste den Zug, der etwa 100 Meter nach dem Ende des Bahnsteigs zum Stehen kam. Trotzdem vermutete der Lokführer zunächst, dass er den Mann überfahren habe. Er erlitt einen Schock und musste abgelöst werden.

Fahrgäste in dem Zug nach Osnabrück wurden nicht verletzt, und auch der 30-jährige Obdachlose kam mit dem Schreck davon. Er erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei kam in ersten Ermittlungen zu dem Schluss, dass der Mann ohne Schnellbremsung getötet worden wäre.

