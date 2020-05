Voll, aber flüssig: Verkehr rollt am Pfingstsonntag

Fahrzeuge fahren die Autobahn A2 bei Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Ahlhorn/Garbsen (dpa/lni) – Trotz gefüllter Autobahnen sind die Autofahrer in Niedersachsen am Sonntag gut vom Fleck gekommen. «Es ist ein ziemliches Aufkommen, aber es ist ruhig und flüssig», sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Ahlhorn an der Autobahn 1. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Garbsen, zuständig für A2 und A7, sagte, das Verkehrsaufkommen sei im Großen und Ganzen normal. Weil das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen nicht gelte, seien mehr Lastwagen unterwegs und damit auch etwas mehr Verkehr als sonst. Dennoch gebe es keine größeren Störungen, von Staus in Baustellen einmal abgesehen. «Aber die gibt es jeden Tag.»