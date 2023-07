Volksfest Sommerdom beginnt: Eine Million Besucher erwartet

Leute fahren in einem Kettenkarussell auf dem Hamburger Sommerdom 2022. Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Hamburger Sommerdom erwarten die Veranstalter in den kommenden Wochen mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher. Am Freitag (15.00 Uhr) startet das Volksfest, bei dem es zwei Neuheiten gibt. Erstmals dabei ist das Fahrgeschäft «Heidi the Coaster», das den Veranstaltern zufolge der «Wilden Maus» ähnelt. Auch «Mike’s Pitstop» hat beim Sommerdom Premiere. Dies ist nach Angaben der Veranstalter ein Spaß-Parcours auf vier Etagen – unter anderem mit wackeligen Böden und Laufrädern.

Bis zum 20. August befinden sich auf dem Heiligengeistfeld im Stadtteil St. Pauli mehr als 250 Schaustellerbetriebe – darunter 50 Fahrgeschäfte. Vor einem Jahr waren 1,8 Millionen Besucher gezählt worden.