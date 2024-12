Vogt weiter Fraktionschef der FDP im Landtag

Nord-FDP-Chef Christopher Vogt steht weiter auch an der Spitze der Landtagsfraktion. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa/lno) –

An der Spitze der FDP-Landtagsfraktion steht weiterhin der Landesvorsitzende Christopher Vogt. Der 40-Jährige wurde am Vormittag als Fraktionschef wiedergewählt, wie ein Sprecher mitteilte. Auch seine Stellvertreterin Annabell Krämer wurde von den Abgeordneten in ihrem Amt bestätigt.

Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer ist der frühere Sozialminister Heiner Garg. Er folgt auf Oliver Kumbartzky, der nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Büsum sein Landtagsmandat aufgegeben hat. Für ihn rückte Anne Riecke in den Landtag nach.