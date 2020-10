Vogt fordert einheitliche Corona-Regeln für den Tourismus

Christopher Vogt (FDP) spricht im Landtag. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt hat ein gemeinsames Vorgehen der Länder beim innerdeutschen Tourismus gefordert. «Die Beschränkung von Reisen im Inland kann allein schon wegen der rapide steigenden Zahl von Risikogebieten natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, schon gar nicht als Flickenteppich», sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch wollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über die gestiegene Zahl der Corona-Infektionen beraten.

«Ich warne davor, dass die ganz große Mehrheit, die sich an die Regeln hält, mit pauschalen Verschärfungen quasi bestraft wird, während diejenigen, die sich eh an nichts halten, davon gar nichts merken», sagte Vogt. Infektionsherde müssten noch zielgenauer identifiziert und unterbunden werden. «Es ist unverständlich, dass in einigen Bundesländern noch immer größere Feiern möglich sind und es ist dringend notwendig, dass die Gesundheitsämter bundesweit überall handlungsfähig sind.» Das scheine vor allem in Berlin nicht mehr überall der Fall zu sein.

Merkel und die Regierungschefs kommen erstmals seit Mitte Juni wieder im Kanzleramt zusammen und tagen nicht in einer Videokonferenz. Mitte vergangener Woche hatten die meisten Bundesländer beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.