Vogelgrippe im Kreis Vechta – fast 150.000 Tiere betroffen

Im Landkreis Vechta sollen wegen der Vogelgrippe in einem Betrieb 130.000 Legehennen getötet werden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Vechta (dpa/lni) –

Von zwei bestätigten Ausbrüchen der Vogelgrippe sind im Landkreis Vechta fast 150.000 Tiere betroffen. Die Tötung von 130.000 Legehennen einer Hühnerhaltung in Lutten (Goldenstedt) und 13.150 Putenhennen aus einer Putenhaltung in Telbrake (Vechta) werde vorbereitet, teilte die Verwaltung mit. Nach der Entnahme von Proben liege die amtliche Bestätigung vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (LAVES) vor.

Die Vogelgrippe hat inzwischen in zehn Bundesländern Geflügelfarmen erfasst, in denen zur Seuchenprävention alle Tiere getötet worden sind – besonders hart betroffen ist Niedersachsen. Wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald mitteilte, waren mit Stand Freitagvormittag am meisten Betriebe in Niedersachsen (17), Brandenburg (8) und Mecklenburg-Vorpommern (6) betroffen. Im Tagesverlauf am Freitag gab es mindestens vier Meldungen.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts fordert sie weiterhin auch Opfer unter Wildvögeln.