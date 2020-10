Vogelgrippe bei Wildente in Hamburg-Bergedorf nachgewiesen

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Ente in Hamburg-Lohbrügge ist der Erreger der Vogelgrippe nachgewiesen worden. Es ist nach Angaben der Verbraucherschutzbehörde vom Freitag der erste Fall in Hamburg seit Februar 2017. Der infizierte Wildvogel sei am Donnerstag von Polizisten gefunden worden. Das Tier habe einen verletzten Eindruck gemacht und sei eingeschläfert worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald habe bestätigt, dass es sich um das Geflügelpest-Virus H5N8 handele.

Die Erkrankung ist für Vögel hochansteckend. Infektionen beim Menschen sind nicht bekannt. Die Behörde habe die Geflügelhalter in der Umgebung des Fundortes informiert. Das Monitoring zur Erkennung der Geflügelpest in Hamburg sei verstärkt worden. Weitere Schutzmaßnahmen seien aktuell nicht notwendig, hieß es.

Pressemitteilung