Vogelgrippe bei toter Möwe in Hamburg nachgewiesen

Hamburg (dpa/lno) – Erstmals in diesem Herbst ist bei einem toten Vogel in Hamburg die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Die Möwe sei auf dem Altonaer Fischmarkt gefunden worden, teilte die Verbraucherschutzbehörde am Montag mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe den Nachweis des Virus-Subtyps H5N1 bei dem toten Tier erbracht. In Schleswig-Holstein hat der Ausbruch der gefährlichen Tierseuche bereits zur Tötung von Geflügelbeständen geführt. Vielerorts darf Geflügel die Ställe nicht mehr verlassen, auch in Hamburg nicht.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-10149/2