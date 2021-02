Vogelgrippe bei toter Graugans in Peine nachgewiesen

Ein Schild mit dem Schriftzug „Geflügelpest“ hängt an einem Zaun. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Braunschweig/Peine (dpa/lni) – Eine mit der Vogelgrippe infizierte Graugans ist im Landkreis Peine tot aufgefunden worden. Eine Referenzuntersuchung habe das Virus H5N8 bestätigt, teilte die Stadt Braunschweig am Freitag mit. Da eine Verschleppung des Virus nicht ausgeschlossen werden könne, gelte für einige Braunschweiger Stadtteile eine Aufstallungspflicht.

Eine Allgemeinverfügung dazu trete ab Dienstag in Kraft. Die Stadtverwaltung appellierte an betroffene Geflügelhalter, die erforderlichen Maßnahmen unverzüglich umzusetzen. Bei der Vogelgrippe handelt es sich um eine hochansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung bei Geflügel und anderen Vogelarten. Seit November ist das Virus in deutschen Küstenländern aufgetaucht.

Mitteilung der Stadt Braunschweig