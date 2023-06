Vogelgrippe am Eidersperrwerk: 1300 Lachmöwen tot

Wesselburenerkoog/Kiel (dpa/lno) –

Die Geflügelpest breitet sich an der Nordsee weiter aus. In einer rund 1700 Brutpaare umfassenden Lachmöwenbrutkolonie am Eider-Sperrwerk wurde die auch Vogelgrippe genannte Krankheit amtlich festgestellt, wie das Landwirtschaftsministerium in Kiel am Freitag mitteilte. 1300 Vögel, vor allem Küken, seien bereits verendet. Erst vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass die auf Helgoland grassierende Geflügelpest nun auch die dortige Basstölpelkolonie erfasst hat.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wies nun am Freitag bei verendeten Lachmöwen der Kolonie vom Eider-Sperrwerk den Geflügelpest-Erreger des Subtyps H5N1 nach. Das Ministerium rief dazu auf, verhaltensauffällige oder schwache Wildvögel in Ruhe zu lassen und nicht anzufassen.

Schleswig-Holstein ist seit Oktober 2021 von einem anhaltenden Geflügelpestgeschehen auch bei Wildvögeln betroffen. Seit Anfang 2023 wurde das Virus mit dem Subtyp H5N1 laut Landwirtschaftsministerium in 102 Proben von Wildvögeln aus allen Kreisen Schleswig-Holsteins sowie den Städten Neumünster und Lübeck nachgewiesen. Seit Mai seien fast ausschließlich Möwen und in Kolonien brütende Seevögel betroffen. Das FLI stufe das Risiko der Aus- und Weiterverbreitung der Geflügelpestviren in die Brutkolonien von Küstenvögeln und Möwen innerhalb Deutschlands als hoch ein, hieß es.

Auch das Risiko von Viruseinträgen in Geflügelhaltungen sei groß. Deshalb sollten alle Halter unabhängig von der Größe des jeweiligen Bestandes ihre Sicherheitsmaßnahmen wo nötig verbessern und konsequent umsetzen, empfahl das Ministerium. Beim Hausgeflügel wurden in Schleswig-Holstein 2023 bisher fünf Geflügelpestausbrüche amtlich festgestellt.