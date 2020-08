Blaulicht und der LED-Schriftzug «Unfall» auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Lünne (dpa/lni) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Vogel ist ein Motorradfahrer im Emsland schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug bei Lünne unterwegs, als ein Vogel gegen seinen Helm flog. Der Mann kam daraufhin am Samstagabend in einer Linkskurve von der Straße ab und rammte ein Verkehrsschild. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert.

