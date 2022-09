Vögel finden nach dem Sommer Nahrung in der Natur

Ein Stieglitz sitzt am auf einer verblühten Sonnenblume in einem Garten und pickt fettreiche Kerne. Sönke Möhl/-/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Vögel in Schleswig-Holstein nutzen zum Ende des Sommers den gedeckten Tisch der Natur, um sich satt zu futtern. Das Angebot an Samen und Beeren sei groß, sagte ein Nabu-Sprecher am Montag. Grundsätzliche Probleme wegen des abnehmenden Nahrungsangebots hätten allerdings Insektenfresser.

Wer Vögel im Garten oder auf dem Balkon im Winter füttern wolle, sollte fettreiches Futter anbieten, sagte ein Sprecher. Im Frühjahr seien während der Jungvogelaufzucht eher Proteine nötig. Das könnten zum Beispiel Mehlwürmer sein. Aus Sicht des BUND hat das Füttern von Vögeln einen wichtigen Umweltbildungseffekt.