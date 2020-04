«Viva con Agua»-Livestream: 2000 Wasserfilter für Uganda

Hamburg (dpa/lno) – Viele Künstler und Prominente haben das Charity-Livestream-Event von «Viva con Agua» unterstützt, um Menschen in Uganda mit Wasserfiltern zu helfen. Über 51 000 Euro an Spenden kamen dabei zusammen, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Mit dem Geld sollen nun 2000 Wasserfilter zur Corona-Prävention in Uganda finanziert werden. Damit könnten 20 000 Menschen verschmutztes Wasser zu Trinkwasser aufbereiten und sich damit lange Wege zum Wasserholen sparen und so die Ausbreitung von Covid-19 einschränken.

Der gemeinnützige Verein «Viva con Agua» wurde am Wochenende bei dem Charity-Livestream-Event von einer Vielzahl bekannter Künstler und Prominenter unterstützt, die den Livestream jeweils eine halbe Stunde gestalteten. Mit dabei waren Musiker wie Clueso, Bosse, der TV-Koch Nelson Müller, die Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao und der FC St. Pauli. Der Charity-Livestream hatte am Samstagmorgen auf der Streamingplattform «Twitch» begonnen.

Viva con Agua Projekt Uganda

Livestream auf Twitch