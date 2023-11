Viva-con-Agua-Gründer und Schöneberger stellen Hotel vor

Hamburg (dpa) –

In Hamburg öffnet am Donnerstag ein Hotel seine Türen, das einen Teil seiner Gewinne in die Arbeit der Menschenrechts-Organisation Viva con Agua investiert. Heute stellen die Macher das Hamburger Projekt «Villa Viva» den Medien vor. Unter den sogenannten 19 «Private Social Investors», die zusammen 5,5 Millionen Euro gegeben haben, sind auch die Sänger Jan Delay und Bela B. (Die Ärzte). Weiteres Geld kommt von anderen Partnern. Moderatorin Barbara Schöneberger hat einen Teil der Hotelräume mitgestaltet und ist bei dem Medientermin am Dienstag mit dabei.

Den Angaben zufolge fließen mindestens 40 Prozent der Gewinne aus Übernachtung, Verzehr und Events in weltweite Wasserprojekte der Organisation. Ideengeber ist der Viva-con-Agua-Initiator Benjamin Adrion. Die Zimmerpreise starten bei rund 20 Euro auf der sogenannten Campingetage und gehen bis rund 300 Euro für eine Suite. Das zwölfstöckige Hotel mit Büroräumen und Restaurant liegt etwa fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt im Hamburger Münzviertel.