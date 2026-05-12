Virus-Alarm: Quartett fehlt bei St.-Pauli-Training

Hamburg (dpa/lno) –

Beim FC St. Pauli geht vor dem Abstiegsendspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg noch immer ein Magen-Darm-Virus herum. Bei der Trainingseinheit am Dienstagvormittag waren Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth und Louis Oppie nach Clubangaben aus Vorsichtgründen nicht dabei.

Smith musste auch bei der geplanten Medienrunde nach der Einheit passen. Nemeth hatte bereits am vergangenen Wochenende die Partie bei RB Leipzig (1:2) verpasst. Oppie und Wahl waren trotz Beschwerden zum Einsatz gekommen. «Die Elemente sind gegen uns, alles ist gegen uns», hatte Kapitän Jackson Irvine nach der Partie in Sachsen gesagt.

Gegen den Tabellen-16. aus Wolfsburg muss Schlusslicht FC St. Pauli unbedingt gewinnen, um den direkten Gang in die 2. Liga vermeiden zu können. Aber auch drei Punkte gegen die «Wölfe» bringen noch keine Sicherheit, da der 1. FC Heidenheim mit einem Sieg über den 1. FSV Mainz 05 ebenfalls noch Chancen hat, den Relegationsplatz zu erreichen.