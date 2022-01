Virtuelle Ausstellung zeigt Kunstwerke aus dem Harz

Goslar (dpa/lni) – Eine neue virtuelle Ausstellung zeigt Kunstwerke mit Harzer Landschaften und Sehenswürdigkeiten. Eine Kunsthistorikerin hat die 39 Werke aus mehreren Jahrhunderten unter dem Motto «Malerblicke» zusammengestellt, wie der Harzer Tourismusverband am Freitag mitteilte. Sie sind auf einer Webseite abzurufen.

Darüber hinaus sind die Gemälde und Zeichnungen in der Harz-App hinterlegt, so dass Wanderer ihre Routen entlang der realen Motive der Kunstwerke planen können. Über eine speziell für Handys ausgelegte Webseite können Nutzer die Gemälde mit den tatsächlichen Motiven vergleichen. Außerdem finden Interessierte zu jedem Werk online weitere Informationen sowie Vergleichsansichten von anderen Künstlern. Insgesamt wurden so mehr als 100 Zeichnungen, Aquarelle, Druckgrafiken und Gemälde aufbereitet, wie es weiter hieß.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-801615/2

Überblick über die Motive