Vion will von Januar an auf Beschäftigte verzichten

Das Logo des niederländischen Lebensmittelproduzenten „Vion Food Group“ prangt auf dem Gebäude eines Schlachthofes. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Bad Bramstedt (dpa/lno) – Der Fleischkonzern Vion, der auch den Schlachthof in Bad Bramstedt betreibt, will ab Anfang 2021 in den Bereichen Schlachtung, Zerlegung und Verpackung keine Werkvertragsarbeiter mehr beschäftigen. Das entspreche den Vorgaben des Arbeitsministeriums, die derzeit erarbeitet würden und an die man sich halten werde, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Vion war in die Kritik geraten, weil rund 140 Mitarbeiter des Schlachthofs in Bad Bramstedt positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die meisten von ihnen stammten aus Osteuropa und waren über einen Subunternehmer als Werkvertragsarbeiter in dem Schlachtbetrieb eingesetzt. Zuvor hatte der NDR berichtet.