Violinwettbewerb in Hannover kürt zwei Sieger

Beim Joseph Joachim Violinwettbewerb für junge Geiger und Geigerinnen hat es in diesem Jahr gleich zwei Sieger gegeben. Im Finale in Hannover teilten sich die 27-jährige Angela Chan aus Hongkong und der 19-jährige Jacques Forestier aus Kanada den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis. «Wir freuen uns, zwei junge Persönlichkeiten mit dem Hauptpreis ehren zu können, die handwerkliche Perfektion und Charisma vereinen», sagte Lavinia Francke von der Stiftung Niedersachsen, die den Wettbewerb ausrichtete.

Insgesamt 21 internationale Musiker und Musikerinnen aus neun Ländern im Alter zwischen 16 und 31 Jahren nahmen in diesem Jahr an dem Wettbewerb teil. Dabei spielten sie an mehreren Tagen sowohl im Soloprogramm als auch an der Seite anderer Musiker. Sieben von ihnen leben und studieren aktuell in Deutschland. Der Joseph Joachim Violinwettbewerb wird seit 1991 alle drei Jahre ausgerichtet.

Neben dem Hauptwettbewerb haben verschiedene Partner auch noch weitere Sachpreise vergeben. Die Fritz Behrens Stiftung verlieh etwa eine Geige des italienischen Geigenbauers Giovanni Battista Guadagnini aus dem 18. Jahrhundert an Jacques Forestier. Er darf das Instrument drei Jahre lang spielen.