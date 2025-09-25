Vincent Gross spielt Gastrolle in Telenovela «Rote Rosen»

Lüneburg (dpa) –

Sänger Vincent Gross (29) soll für die ARD-Telenovela «Rote Rosen» in einer Gastrolle als Influencer auftreten. Der Schweizer Musiker absolvierte einen Drehtag und wird in mehreren TV-Szenen vorkommen ‒ mit Sprechtext. «Ich glaube, die sind über meine Instagram-Videos auf mich gekommen», sagte Gross der Deutschen Presse-Agentur. Schauspielerfahrung habe er zuvor nicht gesammelt, «aber ich habe schon immer irgendwie Bock darauf gehabt».

Der Musiker zeigte sich beeindruckt von den Dreharbeiten am Set in Lüneburg. «Es ist ein riesiges Studio. Das ist wirklich überwältigend. Alle hier sind professionell und das Team ist riesig», sagte er. Das Schauspielern habe «viel Spaß gemacht, weil es etwas Neues ist».

Gross: Rolle «ein bisschen überheblich» angelegt

Zu seiner Rolle erklärte Gross, er habe den Influencer «ein bisschen überheblicher rüberkommen» lassen müssen. Das sei zwar unterhaltsam gewesen, «aber es ist auch voll unangenehm, weil ich weiß, wie peinlich solche Menschen im echten Leben sind». Ob er künftig öfter schauspielern wolle, ließ er offen: «Es hat mir sehr gut gefallen und mal gucken, was die Zukunft bringt.»

Gross ist als Schlager- und Popsänger mit Liedern wie «Ouzo» und «Aperol Spritz» bekannt und platzierte bereits mehrere Alben in den deutschen Charts. Die tägliche Serie «Rote Rosen» läuft seit 2006 in der ARD und gehört mit mehr als 4.000 Folgen zu den langlebigsten Telenovelas im deutschen Fernsehen.