Villen auf dem Wasser: Hausboote in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Wohnen am Wasser – davon träumen viele. Leben auf dem Wasser und das mitten in der Stadt, das gönnen sich in Hamburg einige. Kaum eine Stadt in Deutschland hat so viele Kanäle wie Hamburg. Früher waren sie teils wichtige Verkehrswege, heute werden sie vor allem von Ruderern oder Stehpaddlern genutzt. Auf einigen Kanälen liegen inzwischen aber auch teils sehr schicke Hausboote.

Einfach ist der Weg zum Wohnen auf dem Wasser nicht. Es gebe eine Reihe von Herausforderungen, sagt ein Sprecher der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen der Deutschen Presse-Agentur. Wohnen auf dem Wasser sei in der Regel mit einem hohen Planungs- und Genehmigungsaufwand verbunden – schon allein, da die Planung sowohl landseitige als auch wasserseitige Komponente wie Ver- und Entsorgung, Anschluss an das öffentliche Netz sowie Beantragung von Sondernutzungsrechten beinhalte. Auch sind Hausboote nicht auf Gewässern erlaubt, die je nach Gezeiten unterschiedliche Wasserstände haben.

Derzeit gibt es den Angaben zufolge in Hamburg mehr als 40 genehmigte Hausboote, die zum Wohnen dienen können. Sie sind im Stadtgebiet verteilt, etwa auf dem Eilbekkanal im Bezirk Hamburg-Nord, wo gleich mehrere hintereinander wie in einer modernen Reihenhaussiedlung am Ufer liegen. Die schwimmenden Villen haben teils große Terrassen oder Balkone und bodentiefe Fenster. Vom Ufer führt ein Steg zum Haus, und damit auch der Paketbote seinen Weg findet, hat jedes Hausboot am Kanalufer natürlich seine Hausnummer.

Das Stück Ufer neben dem Hausboot ist gepachtet, wie ein Besitzer erklärt. Er lebe seit vielen Jahren in seinem Haus auf dem Wasser und sei glücklich dort. Sein Haus habe etwa 120 Quadratmeter Wohnfläche, erklärt er. Wenn es nach ihm ginge, solle die Stadt viel mehr Hausboote genehmigen. Platz gebe es.

Vorerst können die Besitzer der Hausboote jedenfalls sicher sein, dass sie etwas Exklusives haben. Das Wohnen auf dem Wasser sei in Hamburg schon an einer ganzen Reihe von möglichen Standorten entstanden, sagt der Behördensprecher: «Es wird jedoch auch in Zukunft weiterhin eher eine Besonderheit bleiben.»