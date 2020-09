Viertes U-Boot für Ägypten: Taufe mit Flasche Nilwasser

Mit einer Flasche Nilwasser ist ein neues U-Boot für Ägypten auf der Kieler Werft getauft worden. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Mit einer Flasche Nilwasser ist ein neues U-Boot für Ägypten auf der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) getauft worden. Bei der Zeremonie in Anwesenheit des Chefs der ägyptischen Marine, Vize Admiral Hassan Said, wurde das Boot am Dienstag auf den Namen «S44» getauft. Das vierte U-Boot aus deutscher Produktion für Ägypten soll in einigen Monaten übergeben werden. Es stehen noch technische Tests aus, wie ein Werftsprecher erläuterte.

Das erste U-Boot war 2016 übergeben worden, weitere 2017 und im April 2020. Über den Preis der U-Boote gab es offiziell keine Angaben. Die «Kieler Nachrichten» hatten berichtet, die vier Boote sollten rund eine Milliarde Euro kosten.