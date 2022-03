Viertelfinale: «Luchse» sehen Oldenburg als Favoriten

Hamburg (dpa)-

Die wie schon in der vergangenen Saison abstiegsbedrohten Bundesliga-Frauen der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen im DHB-Pokal weiter für Aufsehen sorgen. Am Sonntag (16.30 Uhr) spielt der Vorjahresfinalist (14.) im Viertelfinale beim VfL Oldenburg (11.) um den Einzug um die Endrunde in Stuttgart (28./29. Mai). Allerdings räumte Trainer Dubravko Prelcec ein, dass der VfL Favorit sei. «Denn in heimischer Halle werden sie alles daran setzen, um das Final Four zu erreichen.»

«Sie haben natürlich auch alle Trümpfe in der Hand, denn bei ihrem starken Kader verfügen sie über mehr spielerische Möglichkeiten, um auf alle Herausforderungen die passende Antwort zu geben», fügte der Kroate hinzu. Man habe aber eine Chance, da es sich um ein Pokalspiel handele. «Die bessere Tagesform und der klarere Kopf werden diese Partie entscheiden», glaubt Geschäftsführer Sven Dubau.