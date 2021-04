Viertelfinale fix: Kiel gegen Paris am 12. Mai

Der Champions-League-Spielball liegt vor dem Spiel auf einem Podest. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel/Flensburg (dpa/lno) – Die Viertelfinaltermine in der Handball-Champions-League stehen fest. Pokalverteidiger THW Kiel tritt gegen Paris Saint-Germain am 12. Mai zu Hause und am 19. Mai in Paris jeweils um 20.45 Uhr an. Die SG Flensburg-Handewitt spielt am 13. Mai bei Aalborg Handbold und hat am 19. Mai (jeweils 18.45 Uhr) Heimrecht gegen die Dänen. Das teilte die Europäische Handball Föderation (EHF) am Mittwoch mit. Der Online-Streamingdienst DAZN zeit die Spiele mit deutscher Beteiligung live.

In den anderen Viertelfinalpartien stehen sich der HC Meshkow Brest aus Belarus und der FC Barcelona (12. und 20. Mai) sowie der HBC Nantes aus Frankreich und der ungarische Meister Telekom Veszprem (13. und 20. Mai) gegenüber.

