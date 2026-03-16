Vierköpfige Familie nach Kellerbrand im Krankenhaus

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel ist eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bewohner des Hauses verständigten am Sonntagabend selbst die Feuerwehr, nachdem sie Brandgeruch und Rauch im Treppenhaus bemerkt hatten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Vor Ort bemerkten die 25 ausgerückten Einsatzkräfte, dass ein Feuer im Kellerbereich ausgebrochen war. Der Brand wurde gelöscht, jedoch atmete die Familie beim Verlassen des Gebäudes Rauch ein und wurde daher zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.