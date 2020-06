Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bremerhaven (dpa/lni) – Ein vier Jahre altes Kind ist nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bremerhaven in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Kind und eine weitere Bewohnerin konnten sich in der Nacht zum Freitag noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Kind wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand sowie die Schadenshöhe standen nach Polizeiangaben noch nicht fest.

