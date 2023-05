Vierjähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Bad Bentheim (dpa/lni) –

Ein Vierjähriger, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Junge war am frühen Samstagabend mit seinem Fahrrad in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) auf einer Straße unterwegs, als ein 70 Jahre alter Autofahrer ihn in einem Kreuzungsbereich mit seinem Pkw erfasste. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.