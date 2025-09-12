Vierjähriger nach Unfall in Hamburg in Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Der bei einem Verkehrsunfall in Hamburg verletzte Vierjährige schwebt in Lebensgefahr. Das teilte die Hamburger Polizei am Freitag mit. Der Junge sei in einem Kinderkrankenhaus notoperiert worden.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstagabend in Hamburg-Rahlstedt. Das Kind sei mit seiner Familie aus dem Fahrzeug ausgestiegen und danach auf die Straße gelaufen. Der Junge wurde von einem Auto erfasst und gegen einen Transporter geschleudert. Die Polizei ermittelt weiter zum Unfallhergang und sucht nach Zeugen.