Vierjähriger fährt allein von Sylt aufs Festland

Auf Sylt war der Junge am Morgen in einen Zug gestiegen und damit auf das Festland gefahren. Daniel Bockwoldt/dpa/dpa-tmn

Westerland (dpa/lno) –

Ein Vierjähriger ist am Bahnhof von Westerland unbemerkt in einen abfahrbereiten Zug gestiegen und damit auf das Festland gefahren. Die Mutter wollte mit ihrem Sohn von Sylt zu einem Termin nach Flensburg reisen und stand bereits auf dem Bahnsteig, als der Zug losrollte, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg mitteilte. Wie der Junge von ihr ungesehen in den Zug schlüpfen konnte, ist demnach unklar.

Die 33-jährige Sylterin habe demnach noch vergeblich versucht, die Türen zu öffnen, als sie bemerkte, dass ihr Kind im Zug ist. Anschließend sei die Frau laut Polizeisprecher neben dem Zug hergelaufen. Sie informierte das Bahnpersonal auf der Nordseeinsel. Die Bundespolizei nahm den jungen Reisenden nach rund 40 Minuten Fahrzeit am Bahnhof in Niebüll auf dem Festland von der Zugbegleiterin entgegen.

«Die Bundespolizisten kümmerten sich um den Jungen und zeigten ihm ihr Dienstfahrzeug mit Blaulicht und Polizeikelle», hieß es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Mit dem nächsten Zug erreichte demnach auch die Mutter den Bahnhof auf dem Festland und nahm ihren Sohn glücklich in den Arm.