Vierjähriger bei Autounfall schwer verletzt

Bohmte (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall in Bohmte im Landkreis Osnabrück hat ein vierjähriger Junge schwere Verletzungen erlitten. Ein 32-Jähriger sei am Freitagabend mit seinem Transporter in Richtung Bundesstraße 51 unterwegs gewesen, als der Wagen einer 26-Jährigen auf die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die junge Frau habe die Vorfahrt des Mannes offensichtlich missachtet, es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die 26-Jährige und der Transporterfahrer blieben unverletzt, der Vierjährige im Wagen der Frau erlitt jedoch schwere Verletzungen. Der Junge kam ins Krankenhaus.