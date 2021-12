Vier Zigarettenautomaten in Achim gesprengt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Achim (dpa/lni) – Viele Achimer Anwohner sind in der Nacht zu Freitag von Explosionsgeräuschen geweckt worden. Unbekannte Täter sprengten nach Angaben der Polizei vier Zigarettenautomaten in der Stadt im Kreis Verden. Anwohner hatten die Polizei über explosionsartige Geräusche informiert. Die Scheiben einer Bank wurden durch herumfliegende Teile des Automaten beschädigt. Die Explosionswirkung sei sehr hoch gewesen, teilte die Polizei mit. Nicht nur die Teile des Automaten lagen herum. Die Polizei sammelte später auch die verstreuten Zigarettenschachteln auf. In Lilienthal (Kreis Osterholz) wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgesprengt.

