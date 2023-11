Vier Verletzte wohl wegen illegalen Autorennens: Ein Kind

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Hamburg-Harburg sind vier Menschen verletzt worden. Darunter seien zwei unbeteiligte Frauen und ein acht Jahre altes Kind, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Hamburg. Zeugenaussagen zufolge soll sich der Fahrer des Unfallwagens am Sonntagnachmittag ein Rennen in der Wilstorfer Straße geliefert haben. Dabei habe er die Kontrolle über das Auto verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren.

Dort habe er das Auto der beiden Frauen getroffen. Wie schwer die Verletzungen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Der zweite Beteiligte des mutmaßlichen Autorennens ist den Angaben zufolge flüchtig. Zuvor hatte das Internetportal «Tag24» und das «Hamburger Abendblatt» berichtet.