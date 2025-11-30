Vier Verletzte nach Unfall auf der A31 bei Geeste

Geeste (dpa/lni) –

Auf der A31 bei Geeste (Landkreis Emsland) ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand gegen 18.50 Uhr ein wegen eines Defekts abgesicherter Pkw auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Emden. Ein 63-jähriger Fahrer eines Transporters erkannte das stehende Fahrzeug, bremste stark und wechselte auf den Überholstreifen.

Ein nachfolgender 58-jähriger Fahrer eines weiteren Pkws musste ebenfalls abrupt abbremsen und dem Transporter ausweichen. Der darauffolgende 28-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinem Fahrzeug auf.

Vier Menschen werden verletzt

Der Pkw des 58-Jährigen wurde dadurch gegen das abgestellte Auto auf dem Seitenstreifen geschoben. Die vier Insassen des Fahrzeugs, zwei Frauen im Alter von 48 und 59 Jahren sowie ein 17-jähriger Jugendlicher, wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme bis etwa 21.20 Uhr voll gesperrt.