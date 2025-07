Vier Verletzte nach missglücktem Überholmanöver

Ganderkesee (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zweier Autos auf der Bundesstraße 212 im Landkreis Oldenburg sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 23-Jähriger habe mit seinem Wagen in Ganderkesee trotz eines Verbots zum Überholen angesetzt, teilte die Polizei mit. Dabei prallte er in ein vor ihm nach links abbiegendes Auto. Beide Wagen wurden durch den Aufprall in einen Graben geschleudert.

In dem abbiegenden Auto wurden ein 30-Jähriger und ein 23-Jähriger schwer verletzt. Der überholende 23-Jährige und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden am späten Freitagnachmittag in Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde für die Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt.