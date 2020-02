Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Vörden

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Neuenkirchen-Vörden (dpa/lni) – Bei einem Verkehrsunfall in Vörden (Region Vechta) sind vier Menschen verletzt worden. Das Auto einer 42-Jährigen war am Sonntagabend aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. In dem anderen Auto saßen zwei Frauen und ein Mann. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle vier Beteiligten wurden mindestens leicht verletzt.