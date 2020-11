Vier Verletzte nach Brand in Hannover

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Ein Kind, zwei Teenager und eine Frau sind bei einem Brand in Hannover verletzt worden. Die Minderjährigen im Alter von 10 bis 17 Jahren hätten sich leicht, die 47-jährige Frau schwer verletzt, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. «Zwei Bewohner wurden durch den stark verrauchten Treppenraum und eine Person über die Drehleiter aus dem Gebäude gerettet», hieß es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die übrigen Bewohner hätten sich selbst ins Freie retten können. Auch ein Hund sei in Sicherheit gebracht worden. «Nach der Gabe von Sauerstoff durch Feuerwehrkräfte, konnte dieser wohlauf an den Besitzer übergeben werden.» Zudem wurde eine Katze gerettet, die sich in einem Kleiderschrank versteckt hatte.