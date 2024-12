Vier Verletzte nach Brand in Anlage für betreutes Wohnen

Eine umgefallene Kerze löste mutmaßlich einen Brand in Eutin aus. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Eutin (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Anlage für betreutes Wohnen im Kreis Ostholstein sind vier Menschen verletzt worden. Ein 79 Jahre alter Bewohner erlitt lebensgefährliche Verletzungen, als er am Mittwochnachmittag in Eutin versuchte, das Feuer zu löschen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Partnerin des Bewohners und zwei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Eine umgefallene Kerze soll das Feuer ausgelöst haben. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der SHZ berichtete, dass die Feuerwehr den Brand löschte.