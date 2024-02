Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Autounfall im Neumünster Stadtteil Wittorf sind vier Menschen verletzt worden. Eine Person wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Zum Unfallhergang, zur Ursache und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.