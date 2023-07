Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück sind vier Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war am Samstagabend offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und erkannte zu spät, dass die Ampel rot zeigte, wie die Polizei am Sonntag unter Berufung auf Zeugenaussagen mitteilte. Bei dem Bremsmanöver verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und prallte auf einen weiteren Wagen, der dadurch wiederum zwischen zwei weitere Autos geschoben wurde. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wie auch eine 33-Jährige und eine 47-Jährige, die in den weiteren Fahrzeugen saßen. Ein 29 Jahre alter Mann erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.