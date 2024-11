Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Bönningstedt

Vier Verletzte bei Kollision in Bönningstedt (Symboldbild). Rolf Vennenbernd/dpa

Pinneberg (dpa/lno) –

Beim Zusammenstoß von drei Autos sind am Abend in Bönningstedt im Kreis Pinneberg vier Menschen verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind. Nach Angaben der Feuerwehr kamen alle ohne schwerwiegende Verletzungen davon, mussten aber ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Hund erlitt ebenfalls Blessuren, er wurde in eine Tierklinik transportiert.

Der genaue Hergang des Unfalls blieb zunächst unklar. Laut Feuerwehr ereignete sich die Kollision in der Nähe der Überführung der A7. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen und insgesamt zehn Kräften vor Ort.