Vier Verletzte bei Unfall von mehreren Fahrzeugen auf B404

Kiel (dpa/lno) –

Auf der Bundesstraße 404 im Kieler Stadtteil Kronsburg sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden. Beteiligt waren zwei Autos und ein Lastwagen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Auto und der Laster stießen frontal zusammen.

Zwei der am Unfall beteiligten Personen sind leicht verletzt, zwei weitere erlitten schwere Verletzungen. Eine genaue Unfallursache ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Ein Gutachter nahm die Arbeit auf. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße gesperrt.