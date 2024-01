Vier Verletzte bei Unfall mit Löschfahrzeug

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall zwischen einem Löschfahrzeug und einem Auto sind im Hamburger Stadtteil Langenhorn vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Löschfahrzeug passierte am Samstagmittag den Kreuzungsbereich trotz roter Ampel und stieß daraufhin mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurden zwei Feuerwehrmänner und zwei Personen aus dem Auto leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ecke Langenhornerchaussee und Krohnstieg wurde gesperrt.