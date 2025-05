Vier Verletzte bei Unfall in Hamburg – darunter zwei Kinder

Bei einem Unfall in Hamburg-Eppendorf sind eine Frau, ein Mann und zwei Kinder leicht verletzt worden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Hamburg-Eppendorf sind am Samstagabend vier Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Nach Angaben der Polizei soll ein 33-jähriger Autofahrer vermutlich zu schnell unterwegs gewesen sein, als er an einer Kreuzung mit einem anderen Wagen zusammenstieß.

In dem zweiten Auto saßen eine 37-jährige Frau sowie zwei Mädchen im Alter von zehn und fünf Jahren. Sie alle wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch der 33-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.