Vier Verletzte bei Unfall in Hamburg-Billstedt

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Billstedt sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten gegen 19.00 Uhr zwei Pkw miteinander, wobei sich eines der Fahrzeuge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw aus einer Parklücke auf die Fahrbahn. Der herannahende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte mit dem ausparkenden Fahrzeug zusammen und überschlug sich in der Folge.

Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt, sein 59 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. In dem herannahenden Pkw saßen drei Menschen: zwei Frauen im Alter von 26 und 48 Jahren sowie ein 30-jähriger Mann. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.