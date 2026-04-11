Vier Verletzte bei Unfall an A30-Auffahrt in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

Drei Autos sind im Osnabrücker Stadtteil Hellern an der Auffahrt zur A30 in Richtung Hannover zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde am Samstag ein von der Autobahn abfahrender Wagen in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr getragen und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos, die auf die A30 auffuhren.

Bei dem Unfall wurden drei Menschen schwer verletzt: Es handelt sich um die 87 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacherin sowie die Fahrer der anderen beiden Wagen. Die Beifahrerin des zweiten entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass die 87-Jährige in der Kurve zu schnell gefahren ist.

Die Feuerwehr befreite einen Insassen aus einem Auto. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Auffahrt war aufgrund von Reinigungsarbeiten bis circa 14 Uhr gesperrt.